Pokus o podvod na vlastníkov pôdy z dielne SNS

Posledná mimoriadna schôdza NR SR ukázala pravú tvár Andreja Danka a SNS. Z mnohých bodov, ktoré mali byť prerokované ostal nakoniec len jediný.

Čo bolo také dôležité pre Danka a SNS, že kvôli tomu zvolal mimoriadnú schôdzu? Pozemkové úpravy! Zákon, ktorý bol 27.11. schválený NR SR, prezidentka vetovala a vrátila ho späť do čítania. Dôvodom bolo, že v ňom videla obmedzujúce vlastnícke práva vlastníkov pôdy, čo považovala za protiústavné.

V čom bol vlastne problém? Do toho zákona v medzirezortnom pripomienkovaní bola zapracovaná pripomienka o prednostom práve k uzatvoreniu nájomných zmlúv s predchádzajúcimi užívateľmi - nájomcami. Túto pripomienku podali tri organizácie SPPK, KLUB 500 a Republiková únia zamestnávateľov. Táto pripomienka od všetkých týchto organizácií bola rovnaká, od slova do slova, aj s hrubou gramatickou chybou. Budí to dojem, že to písala jedna osoba a podali to tri združenia.

V čom je vlastne problém? Pozemkové úpravy - sceľovanie pôdy sa na Slovensku nekonali mnoho rokov. Rozdrobenosť slovenskej pôdy je anomáliou od čias Márie Terézie. Každý vlastní malý kúsok rozhádzaný v mnohých parcelách. Po scelení má zrazu vlastník pôdy jednu ucelenú parcelu, ktorá nadobúda štvornásobnú hodnotu. No týmto dovedkom, ktorý bol vsunutý do zákona, by musel vlastník pôdy uzavrieť nájomnú zmluvu s predchádzajúcim nájomcom za tú istú výšku nájmu akú mal doteraz. Pritom zákon o pozemkových úpravách do roku 2013 jasne hovoril, že pri pozemkových úpravách vzniká nové katastrálne číslo t.j. parcela a predchádzajúce nájmy ukončujú svoju platnosť. Eurodotácie priniesli do agrosektora boj o pôdu. Mnoho finančných skupín a oligarchov v tom vidia len príjem z priamych platieb a tak veľkú časť územia SR ovládli všakovakými spôsobmi. Vytláčenie malých a stredných farmárov a oberanie ich o pôdu bolo jasne zdokumentované na príklade grófky Roškovej na východnom Slovensku.

Malým, stredným farmárom a rodinným farmám k tomu, aby začali na Slovensku vznikať chýba jeden základný výrobný artikel - pôda. Pozemkové úpravy prinášali asi jedinú možnosť kedy by mohli osloviť vlastníkov pôdy a ponúknuť im možno lepšie, výhodnejšie podmienky aké mali doteraz. Vsunutie prednostného práva by to všetko ukončilo. Toto bol pokus o zákonný spôsob okradnutia 4 mil. vlastníkov pôdy.

Pripomienka, ktorá bola zaslaná v medzirezortnom pripomienkovaní združením ASYF (združenie mladých farmárov na Slovensku) upozorňovala presne na tento dovedok, no nebola Ministerstvom pôdohospodárstva vôbec braná v úvahu. Ďalšie združenia malých a stredných farmárov zaslali list prezidentke a upozorňovali na protiústavnosť.

Taktiež strana Máme toho dosť! (farmári z traktorových protestov) zaslali list prezidentke a na sociálnych sieťach upozorňovali na protiústavnosť tohto zákona, spustili petíciu vlastníkov pôdy, aby podporili veto prezidentky. Boj o slovenskú pôdu a ochranu vlastníkov vyvrcholil 21.1. kedy sa malo prelomiť veto prezidentky . Strana Máme toho dosť! od rána pred Národnou radou vyzývala poslancov Národnej rady, aby neboli ovce a hlasovali podľa svedomia. Dokonca pred Národnú radu priniesli stádo oviec a vyhlásili, že ak bude prelomené veto a vlastníci pôdy okradnutí, tak každému jednému poslancovi, ktorý by zahlasoval za prelomenie veta odnesú jednu z týchto oviec a Dankovi barana. Pán Danko z neznámeho dôvodu nehlasoval. Počas priebehu rokovania vystúpili opozičný poslanci. Pan Fecko a pani Zimenová a upozorňovali taktiež na problém prednostného práva.

Veto prezidentky nebolo prelomené. Pokus o krádež na vlastníkov nebol dokonaný.